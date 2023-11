Apéro Anglais 18 rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère, 2 novembre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

La proposition est simple. Parler, échanger, se rencontrer autour d’un verre… tout en parlant anglais..

2023-11-02 18:30:00 fin : 2023-11-02 20:00:00. EUR.

18 rue de l’Armillerie La Maison Nugues

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The proposal is simple. Talk, exchange and meet over a drink… while speaking English.

La idea es sencilla. Hablar, compartir y reunirse tomando una copa… mientras se habla inglés.

Der Vorschlag ist einfach. Reden, sich austauschen, sich auf ein Glas treffen… und dabei Englisch sprechen.

