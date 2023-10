Atelier scientifique sur le thème des volcans (6-11 ans) 18 rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère, 2 novembre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Les Fourmis Chercheuses vous font découvrir le volcanisme. C’est quoi un volcan ? Où sont-ils ? En avez-vous déjà vu ? Après avoir vu ensemble ce qu’était un volcan, nous réaliserons une modélisation d’une éruption volcanique..

2023-11-02 09:45:00 fin : 2023-11-02 10:45:00. EUR.

18 rue de l’Armillerie La Maison Nugues

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Les Fourmis Chercheuses introduces you to volcanism. What is a volcano? Where are they? Have you ever seen one? After seeing together what a volcano is, we’ll model a volcanic eruption.

Les Fourmis Chercheuses le introduce en el vulcanismo. ¿Qué es un volcán? ¿Dónde se encuentran? ¿Has visto alguno alguna vez? Después de ver juntos qué es un volcán, haremos una maqueta de una erupción volcánica.

Les Fourmis Chercheuses (Die Ameisenforscher) bringen Ihnen den Vulkanismus näher. Was ist ein Vulkan? Wo gibt es sie? Haben Sie schon einmal einen gesehen? Nachdem wir gemeinsam gesehen haben, was ein Vulkan ist, werden wir ein Modell eines Vulkanausbruchs erstellen.

Mise à jour le 2023-10-13 par Valence Romans Tourisme