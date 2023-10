Atelier scientifique sur le thème de la chromatographie (6-11 ans) 18 rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère, 2 novembre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

Les Fourmis Chercheuses vous font découvrir à vos enfants ce qu’est la

capillarité et la tension superficielle. Comment l’eau monte dans les plantes

malgré la gravité ? Pour cela nous ferons deux expériences..

2023-11-02 09:30:00 fin : 2023-11-02 10:30:00. EUR.

18 rue de l’Armillerie La Maison Nugues

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Les Fourmis Chercheuses teaches your children about capillarity and surface tension

capillarity and surface tension. How does water rise in plants

despite gravity? We’ll be doing two experiments.

Con Les Fourmis Chercheuses, puede ayudar a sus hijos a descubrir qué es la capilaridad

la capilaridad y la tensión superficial. ¿Cómo sube el agua en las plantas

a pesar de la gravedad? Haremos dos experimentos.

Die Ameisenforscher lassen Sie und Ihre Kinder entdecken, was es mit der

kapillarität und die Oberflächenspannung. Wie steigt das Wasser in den Pflanzen auf?

trotz der Schwerkraft? Dazu werden wir zwei Experimente durchführen.

Mise à jour le 2023-10-13 par Valence Romans Tourisme