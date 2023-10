Halloween Party 18 rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère, 31 octobre 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

La Maison Nugues vous invite à fêter Halloween. Au programme : Spectacle de magie créé et mis en scène par Jims Pely, activité maquillage, goûter, concours de déguisement, décoration de citrouilles et lecture d’histoires. Un évènement à ne pas rater !.

2023-10-31 14:00:00 fin : 2023-10-31 18:30:00. EUR.

18 rue de l’Armillerie La Maison Nugues

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Maison Nugues invites you to celebrate Halloween. On the program: magic show created and directed by Jims Pely, face-painting, snack, costume contest, pumpkin decorating and storytelling. An event not to be missed!

Maison Nugues te invita a celebrar Halloween. En el programa: espectáculo de magia creado y dirigido por Jims Pely, pintacaras, merienda, concurso de disfraces, decoración de calabazas y cuentacuentos. ¡Un evento que no se puede perder!

Das Maison Nugues lädt Sie ein, Halloween zu feiern. Auf dem Programm stehen eine Zaubershow, die von Jims Pely kreiert und inszeniert wurde, Schminken, ein Imbiss, ein Kostümwettbewerb, Kürbisdekoration und Geschichtenlesen. Ein Ereignis, das Sie nicht verpassen sollten!

