Concert : Les sybarites 18 rue de l’Armillerie, 29 avril 2023, Romans-sur-Isère.

Les Sybarites en concert à la Maison Nugues le Samedi 29 Avril à 20h

Tarif : à partir de 5€



Infos et réservations au 06.49.11.70.53.

2023-04-29 à 20:00:00 ; fin : 2023-04-29 . .

18 rue de l’Armillerie La Maison Nugues

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Les Sybarites in concert at the Maison Nugues on Saturday, April 29th at 8pm

Price : from 5?



Infos and reservations at 06.49.11.70.53

Les Sybarites en concierto en la Maison Nugues el sábado 29 de abril a las 20 h

Precio : a partir de 5?



Información y reservas en el 06.49.11.70.53

Les Sybarites gibt am Samstag, den 29. April um 20 Uhr ein Konzert im Maison Nugues

Preis: ab 5?



Infos und Reservierungen unter 06.49.11.70.53

Mise à jour le 2023-04-07 par Valence Romans Tourisme