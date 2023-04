La Maison Nugues fête son 1er anniversaire 18 rue de l’Armillerie, 22 avril 2023, Romans-sur-Isère.

La Maison Nugues fête son premier anniversaire !! A cette occasion, nous préparons une journée spéciale qui a pour but de réunir toutes les personnes qui ont contribué à faire vivre le lieu depuis l’ouverture.



Infos et réservations au 06.49.11.70.53.

2023-04-22

18 rue de l’Armillerie La Maison Nugues

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



La Maison Nugues is celebrating its first anniversary! For this occasion, we are preparing a special day which aims to gather all the people who contributed to make the place live since the opening.



Information and reservations at 06.49.11.70.53

La Maison Nugues celebra su primer aniversario Para esta ocasión, estamos preparando una jornada especial que pretende reunir a todas las personas que han contribuido a la vida del lugar desde su apertura.



Información y reservas en el 06.49.11.70.53

Das Nugues House feiert seinen ersten Geburtstag!!! Aus diesem Anlass bereiten wir einen besonderen Tag vor, der alle Personen zusammenbringen soll, die seit der Eröffnung dazu beigetragen haben, den Ort am Leben zu erhalten.



Infos und Reservierungen unter 06.49.11.70.53

