Atelier musical : les métamorphoses 18 rue de l’abbaye Thiron-Gardais, 1 juillet 2023, Thiron-Gardais.

Thiron-Gardais,Eure-et-Loir

Atelier gratuit autour d’un nouvel instrument de percussion: le Métallophone, de 6 percussionnistes qui en jouent, en présence du compositeur-créateur de ce nouvel instrument microtonal, dans les jardins du Domaine de l’Abbaye..

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-01 . EUR.

18 rue de l’abbaye

Thiron-Gardais 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Free workshop on a new percussion instrument: the Métallophone, with 6 percussionists playing, in the presence of the composer-creator of this new microtonal instrument, in the gardens of the Domaine de l’Abbaye.

Taller gratuito sobre un nuevo instrumento de percusión: el Metalófono, con 6 percusionistas tocando, en presencia del compositor-creador de este nuevo instrumento microtonal, en los jardines del Domaine de l’Abbaye.

Kostenloser Workshop über ein neues Perkussionsinstrument: das Metallophon, 6 Perkussionisten, die es spielen, in Anwesenheit des Komponisten und Schöpfers dieses neuen mikrotonalen Instruments, in den Gärten der Domaine de l’Abbaye.

Mise à jour le 2023-06-26 par OT DU PERCHE