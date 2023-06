Concert : les métamorphoses 18 rue de l’abbaye Thiron-Gardais, 1 juillet 2023, Thiron-Gardais.

Thiron-Gardais,Eure-et-Loir

Autour d’un nouvel instrument de percussion: le Métallophone, de 6 percussionnistes qui en jouent, en présence du compositeur-créateur de ce nouvel instrument microtonal au bord d’un étang ou dans les jardins d’une abbaye. Ils seront suivis d’un repas partagé convivial et villageois ..

18 rue de l’abbaye

Thiron-Gardais 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Around a new percussion instrument: the Metallophone, 6 percussionists playing it, in the presence of the composer-creator of this new microtonal instrument, on the banks of a pond or in the gardens of an abbey. They will be followed by a convivial village meal.

En torno a un nuevo instrumento de percusión: el Metalófono, con 6 percusionistas tocando, en presencia del compositor-creador de este nuevo instrumento microtonal, a orillas de un estanque o en los jardines de una abadía. A continuación, tendrá lugar una comida de pueblo.

Ein neues Perkussionsinstrument: das Metallophon, 6 Perkussionisten, die es spielen, in Anwesenheit des Komponisten und Schöpfers dieses neuen mikrotonalen Instruments am Ufer eines Teichs oder in den Gärten einer Abtei. Anschließend gibt es ein gemütliches, dörfliches Essen.

