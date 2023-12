Théâtre par la Cie « Les Enfants du Tonnerre » 18 Rue de la Violoune Cuzion, 1 décembre 2023, Cuzion.

Cuzion,Indre

La commune de Cuzion vous propose une pièce de théâtre » Une demande en mariage » par la Cie Les enfants du Tonnerre »..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . EUR.

18 Rue de la Violoune

Cuzion 36190 Indre Centre-Val de Loire



The commune of Cuzion proposes a play « Une demande en mariage » by the Cie Les enfants du Tonnerre ».

La comuna de Cuzion presenta una obra de teatro titulada « Une demande en mariage » (Una petición de matrimonio) a cargo de la Cie Les enfants du Tonnerre.

Die Gemeinde Cuzion bietet Ihnen ein Theaterstück « Ein Heiratsantrag » von der Cie Les enfants du Tonnerre » an.

