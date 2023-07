EXPO À L’OFFICE PAR PASCAL LE TROADEC – LA CANOURGUE 18 Rue de la Ville La Canourgue, 1 août 2023, La Canourgue.

La Canourgue,Lozère

Exposition de peintures contemporaines sur le thème des animaux en noir et blanc, par Pascal Le Troadec…..

2023-08-01 fin : 2023-08-14 . EUR.

18 Rue de la Ville Office de tourisme

La Canourgue 48500 Lozère Occitanie



Exhibition of contemporary paintings on the theme of animals in black and white, by Pascal Le Troadec….

Exposición de pintura contemporánea sobre el tema de los animales en blanco y negro, de Pascal Le Troadec….

Ausstellung zeitgenössischer Gemälde zum Thema Tiere in Schwarz-Weiß, von Pascal Le Troadec….

Mise à jour le 2023-07-13 par 48 – OT de l’Aubrac aux Gorges du Tarn