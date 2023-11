Viens danser 18 Rue de la Ribère Beuste, 4 novembre 2023, Beuste.

Beuste,Pyrénées-Atlantiques

L’association Viens danser 64 vous invite à des stages de danse rock et latino ! Les stages se feront dans deux salles différentes et seront suivis d’une soirée ambiance bachata et salsa kizomba, et une autre ambiance rock et west coast swing.

Salle rock :

20h : rock (débutant évolutif)

21h : west coast swing (initiation-débutant, Carine et son partenaire)

Salle latino:

20h : bachata (débutant-intermédiaire, Eva evi’danse)

21h : salsa (débutant évolutif, Diane et Guillaume).

2023-11-04 fin : 2023-11-04 02:00:00. .

18 Rue de la Ribère Salle des fêtes

Beuste 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Viens danser 64 association invites you to rock and latino dance workshops! The workshops will take place in two different rooms, and will be followed by an evening of bachata and salsa kizomba, and another of rock and west coast swing.

Rock room :

8pm: rock (progressive beginner)

9pm: west coast swing (beginners, Carine and her partner)

Latino room:

8pm: bachata (beginner-intermediate, Eva evi’danse)

9pm: salsa (progressive beginner, Diane and Guillaume)

La asociación Viens danser 64 te invita a cursos de rock y baile latino Los cursos tendrán lugar en dos salas diferentes e irán seguidos de una velada de bachata y salsa kizomba, y otra de rock y west coast swing.

Sala de rock :

20:00 h: rock (principiantes progresivos)

21:00: west coast swing (principiantes, Carine y su pareja)

Sala latina

20:00 h: bachata (principiante-intermedio, Eva evi’danse)

21.00 h: salsa (principiantes a avanzados, Diane y Guillaume)

Der Verein Viens danser 64 lädt Sie zu Workshops für Rock- und Latino-Tänze ein! Die Workshops finden in zwei verschiedenen Räumen statt und werden von einem Abend mit Bachata- und Salsa-Kizomba-Atmosphäre und einem weiteren Abend mit Rock- und Westcoast-Swing-Atmosphäre gefolgt.

Rockraum :

20 Uhr: Rock (Anfänger mit Entwicklung)

21 Uhr: West Coast Swing (Einführung-Anfänger, Carine und ihr Partner)

Latino-Raum::

20 Uhr: Bachata (Anfänger bis Fortgeschrittene, Eva evi’danse)

21 Uhr: Salsa (Anfänger und Fortgeschrittene, Diane und Guillaume)

Mise à jour le 2023-10-31 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay