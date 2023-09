5ème Festival du fauteuil rouge 18 Rue de la Poste Le Chambon-sur-Lignon, 5 octobre 2023, Le Chambon-sur-Lignon.

Le Chambon-sur-Lignon,Haute-Loire

DERNIÈRES NOUVELLES DU COSMOS

Documentaire français réalisé par Julie Bertuccelli.

Séance en présence de la réalisateur. En partenariat avec Jubilons !.

2023-10-05 20:45:00 fin : 2023-10-05 . EUR.

18 Rue de la Poste Cinema Scoop

Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



LAST NEWS FROM THE COSMOS

French documentary directed by Julie Bertuccelli.

Screening in the presence of the director. In partnership with Jubilons !

ÚLTIMAS NOTICIAS DEL COSMOS

Documental francés dirigido por Julie Bertuccelli.

Proyección en presencia de la directora. ¡En colaboración con Jubilons!

LETZTE NACHRICHTEN AUS DEM KOSMOS

Französischer Dokumentarfilm unter der Regie von Julie Bertuccelli.

Sitzung in Anwesenheit der Regisseurin. In Partnerschaft mit Jubilons!

Mise à jour le 2023-09-22 par Office de Tourisme du Haut-Lignon