Cet évènement est passé Concert de Dust Bowl à l’Entrecoeur 18 Rue de la Liberté Preignac Catégories d’Évènement: Gironde

Preignac Concert de Dust Bowl à l’Entrecoeur 18 Rue de la Liberté Preignac, 1 juillet 2023, Preignac. Preignac,Gironde Dust Bowl

blues,rocking blues ,folk,

shakey:,harmonica et voix

hutch: chant gutarre.

2023-07-01 fin : 2023-07-01 . .

18 Rue de la Liberté

Preignac 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Dust Bowl

blues,rocking blues ,folk,

shakey:,harmonica and vocals

hutch: gutarre vocals Dust Bowl

blues,rock blues ,folk,

shakey:,armonica y voz

hutch: gutarre voz Dust Bowl

blues, Rocking Blues, Folk,

shakey:,Mundharmonika und Gesang

hutch: Gesang gutarre Mise à jour le 2023-06-22 par OT Cadillac-Podensac Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Preignac Autres Lieu 18 Rue de la Liberté Adresse 18 Rue de la Liberté Ville Preignac Departement Gironde Lieu Ville 18 Rue de la Liberté Preignac

18 Rue de la Liberté Preignac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/preignac/