EXPOSITION ‘LE VOYAGE DE MARCO POLO’ 18 Rue de la Franche Pierre Remiremont, samedi 16 mars 2024.

Remiremont Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-03-16 10:00:00

fin : 2024-03-24 18:00:00

Du samedi 16 mars au dimanche 24 mars 2024, l’exposition, au Centre Culturel Gilbert Zaug propose une exploration artistique à travers le thème LE VOYAGE DE MARCO POLO .

A découvrir les œuvres de scarigraphie de Eric CLAUDE, invité d’honneur, et les photos surréalistes de Joël DAVAN.

L’école de sculpture Camille Claudel de Remiremont enrichira de ses œuvres réalisées par les élèves, l’ensemble de cette exposition.

Le centre culturel Gilbert Zaug offre un espace idéal pour permettre aux visiteurs d’admirer l’ensemble de ces créations dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

L’exposition “Le voyage de Marco Polo” est ouverte tous les jours de 10h à 18h, et l’entrée est gratuite.

Et ne partez pas sans découvrir, l’univers fascinant et enchanteur de la féérie vénitienne en visionnant les splendides courts métrages de nos fidèles photographes Jacky Monnin, Michel Carl, Francis Aubertin et Dominique Delbert.Tout public

0 EUR.

18 Rue de la Franche Pierre 6 Les Bruyères

Remiremont 88200 Vosges Grand Est



