CONCERTS ORCHESTRE DE MANDOLINES DE REMIREMONT 18 Rue de la Franche Pierre Remiremont, 21 octobre 2023, Remiremont.

Remiremont,Vosges

Les musiciens de l’Orchestre de Mandolines et Guitares dirigé par Pascal ZAUG interprètent un répertoire dynamique et varié mettant en valeur la richesse et la diversité de leurs instruments. Ne manquez pas ce voyage musical allant de la Bulgarie à l’Argentine, avec des œuvres de Charles GOUNOD ou Astor PIAZZOLLA, en passant par ABBA, Danny ELFMAN ou Ennio MORRICONE…

BILLETTERIE :

– en ligne jusqu’au 18 octobre sur le site mandolines.fr à ce lien : https://www.helloasso.com/associations/club-des-mandolines-de-remiremont/evenements/concert-annuel-des-21-et-22-octobre-2023

– ou à l’entrée de la salle de concert

Placement libre, ouverture des portes ½ heure avant le concert. Tout public

Dimanche 2023-10-21 15:00:00 fin : 2023-10-21 22:30:00. 11 EUR.

18 Rue de la Franche Pierre CENTRE CULTUREL GILBERT ZAUG

Remiremont 88200 Vosges Grand Est



The musicians of the Orchestre de Mandolines et Guitares, directed by Pascal ZAUG, perform a dynamic and varied repertoire showcasing the richness and diversity of their instruments. Don’t miss this musical voyage from Bulgaria to Argentina, with works by Charles GOUNOD or Astor PIAZZOLLA, not forgetting ABBA, Danny ELFMAN or Ennio MORRICONE…

BILLETTERIE :

– online until October 18 on mandolines.fr at this link: https://www.helloasso.com/associations/club-des-mandolines-de-remiremont/evenements/concert-annuel-des-21-et-22-octobre-2023

– or at the concert hall entrance

Free seating, doors open ½ hour before concert time

Los músicos de la Orchestre de Mandolines et Guitares dirigida por Pascal ZAUG interpretan un repertorio dinámico y variado que muestra la riqueza y diversidad de sus instrumentos. No se pierda este viaje musical de Bulgaria a Argentina, con obras de Charles GOUNOD y Astor PIAZZOLLA, así como de ABBA, Danny ELFMAN y Ennio MORRICONE…

ENTRADAS :

– en línea hasta el 18 de octubre en la página web mandolines.fr en este enlace: https://www.helloasso.com/associations/club-des-mandolines-de-remiremont/evenements/concert-annuel-des-21-et-22-octobre-2023

– o en la entrada de la sala de conciertos

Aforo libre, apertura de puertas ½ hora antes del concierto

Die Musiker des Mandolinen- und Gitarrenorchesters unter der Leitung von Pascal ZAUG interpretieren ein dynamisches und abwechslungsreiches Repertoire, das den Reichtum und die Vielfalt ihrer Instrumente hervorhebt. Verpassen Sie nicht diese musikalische Reise von Bulgarien bis Argentinien, mit Werken von Charles GOUNOD oder Astor PIAZZOLLA, über ABBA, Danny ELFMAN oder Ennio MORRICONE…

BILLETERIE:

– online bis zum 18. Oktober auf der Website mandolines.fr unter diesem Link: https://www.helloasso.com/associations/club-des-mandolines-de-remiremont/evenements/concert-annuel-des-21-et-22-octobre-2023

– oder am Eingang des Konzertsaals

Freie Platzwahl, Türöffnung ½ Stunde vor dem Konzert

