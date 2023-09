CONFÉRENCE DÉCENTRALISÉE DU FIG 2023 – ECOANXIÉTÉ, MYTHE OU RÉALITÉ 18 rue de la Franche Pierre Remiremont, 1 octobre 2023, Remiremont.

Remiremont,Vosges

Pour la 5e année, la Ville de Remiremont a le plaisir d’accueillir une conférence décentralisée du Festival International de Géographie de Saint-Dié des Vosges, dimanche 1er octobre 2023 à 16h00, au Centre Culturel Gilbert Zaug.

À cette occasion, Philippe PELLETIER, Professeur de Géographie à l’Université Lumières-Lyon 2, ancien co-Directeur Scientifique du Festival de Géographie (2014-2016), vous propose une réflexion critique sur l’écologie.

L’écoanxiété toucherait, en effet, près d’un jeune sur deux. Il s’agit d’une affection symptomatique de la façon dont notre monde est représenté et de notre rapport avec lui. Elle rentre donc dans le champ d’intérêt de la Géographie par les questions qu’elle soulève, et qui seront évoquées lors de cette conférence.. Adultes

Dimanche 2023-10-01 16:00:00 fin : 2023-10-01 18:00:00. 0 EUR.

18 rue de la Franche Pierre Centre Culturel Gilbert Zaug

Remiremont 88200 Vosges Grand Est



For the 5th year, the town of Remiremont is pleased to host a decentralized conference of the Festival International de Géographie de Saint-Dié des Vosges, on Sunday October 1, 2023 at 4:00 pm, at the Centre Culturel Gilbert Zaug.

Philippe PELLETIER, Professor of Geography at Lumières-Lyon 2 University and former Scientific Co-Director of the Festival de Géographie (2014-2016), will take the opportunity to offer a critical reflection on ecology.

Ecoanxiety affects almost one young person in two. This condition is symptomatic of the way our world is represented and our relationship with it. It therefore falls within the field of interest of Geography, by virtue of the questions it raises, and which will be evoked during this conference.

Por quinto año consecutivo, la ciudad de Remiremont se complace en acoger una conferencia descentralizada del Festival Internacional de Geografía de Saint-Dié des Vosges el domingo 1 de octubre de 2023 a las 16:00 horas en el Centre Culturel Gilbert Zaug.

Philippe PELLETIER, profesor de Geografía en la Université Lumières-Lyon 2 y antiguo codirector científico del Festival de Géographie (2014-2016), aprovechará la ocasión para ofrecer una reflexión crítica sobre la ecología.

La ecoansiedad afecta a casi uno de cada dos jóvenes. Es una afección sintomática de la forma en que se representa nuestro mundo y de nuestra relación con él. Por lo tanto, entra dentro del campo de interés de la Geografía en cuanto a las cuestiones que plantea, que se debatirán en esta conferencia.

Jahr freut sich die Stadt Remiremont, am Sonntag, den 1. Oktober 2023, um 16.00 Uhr im Kulturzentrum Gilbert Zaug eine dezentralisierte Konferenz des Internationalen Geographiefestivals von Saint-Dié des Vosges auszurichten.

Bei dieser Gelegenheit wird Philippe PELLETIER, Professor für Geographie an der Universität Lumières-Lyon 2 und ehemaliger wissenschaftlicher Co-Direktor des Geographie-Festivals (2014-2016), eine kritische Reflexion über die Ökologie anstellen.

Die Ökoangst soll in der Tat fast jeden zweiten Jugendlichen betreffen. Es handelt sich um eine Erkrankung, die symptomatisch für die Art und Weise ist, wie unsere Welt dargestellt wird und wie unsere Beziehung zu ihr ist. Die Fragen, die diese Krankheit aufwirft, werden im Rahmen der Konferenz erörtert.

Mise à jour le 2023-09-26 par OT REMIREMONT