Foulées roses 18 rue de la Croix Saint Marc Taller, 29 octobre 2023, Taller.

Taller,Landes

Marche : 4 et 8 km — Départ 9 h

VTT :

Famille 10 km — Départ 9 h

Parcours single de 19 et 24 km — Départ différé 8 h 45 à 9 h 15

Inscription 10 €

Réservations avant le 25 octobre au 06 17 14 85 21 ou au 06 15 02 45 56.

Possibilité d’inscriptions le jour J.

Accueil dès 7 h 30

Buvette et restauration sur place..

2023-10-29 fin : 2023-10-29 12:00:00. .

18 rue de la Croix Saint Marc

Taller 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine



Walking: 4 and 8 km — Start at 9 a.m

MOUNTAIN BIKING :

Family 10 km — Start 9 h

Single trails 19 and 24 km — Delayed start 8:45 to 9:15 a.m

Registration 10 ?

Reservations by October 25 on 06 17 14 85 21 or 06 15 02 45 56.

Registration possible on the day.

Welcome from 7:30 am

Refreshments and catering on site.

Paseos: 4 y 8 km — Comienzo a las 9 a.m

BICICLETA DE MONTAÑA :

Familiar 10 km — Salida a las 9 h

Single trail 19 y 24 km — Salida retrasada de 8.45 a 9.15 h

Inscripción 10 ?

Reservas antes del 25 de octubre en el 06 17 14 85 21 o 06 15 02 45 56.

Inscripción posible el mismo día.

Acogida a partir de las 7h30

Refrescos y comida in situ.

Wandern: 4 und 8 km — Start 9 Uhr

MOUNTAINBIKE:

Familie 10 km — Start 9 Uhr

Einzelstrecken: 19 und 24 km — Verzögerter Start 8:45 Uhr bis 9:15 Uhr

Einschreibung 10 ?

Reservierungen vor dem 25. Oktober unter 06 17 14 85 21 oder 06 15 02 45 56.

Möglichkeit der Einschreibung am Tag selbst.

Empfang ab 7.30 Uhr

Getränke und Verpflegung vor Ort.

Mise à jour le 2023-09-22 par Côte Landes Nature Tourisme