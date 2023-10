Expositions « Portes insulaires » 18 Rue De la Calade Arles, 3 novembre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Le programme Portes insulaires réunisse trois expositions en lien avec les deltas du Rhône, de la Durance et du Danube..

2023-11-03 fin : 2023-11-03 . EUR.

18 Rue De la Calade Fondation Manuel Rivera – Ortiz

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Portes insulaires program brings together three exhibitions linked to the Rhône, Durance and Danube deltas.

El programa Portes insulaires reúne tres exposiciones relacionadas con los deltas del Ródano, del Durance y del Danubio.

Das Programm Inseltore vereint drei Ausstellungen, die mit den Deltas der Rhône, der Durance und der Donau in Verbindung stehen.

