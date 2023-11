Exposition Portes insulaires 18 rue de la Calade Arles, 3 novembre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Le programme d’expositions Portes insulaires, regroupe trois expositions : Delta de Camilla de Maffei, Delta Bleu de Mathias Benguigui et Le sens de l’orientation d’Elizabeth Guyon et Joana Luz.

2023-11-03 11:00:00 fin : 2023-12-30 18:00:00. EUR.

18 rue de la Calade Fondation Manuel Rivera-Ortiz

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Portes insulaires exhibition program includes three exhibitions: Delta by Camilla de Maffei, Delta Bleu by Mathias Benguigui and Le sens de l’orientation by Elizabeth Guyon and Joana Luz

El programa de exposiciones Portes insulaires reúne tres muestras: Delta de Camilla de Maffei, Delta Bleu de Mathias Benguigui y Le sens de l’orientation de Elizabeth Guyon y Joana Luz

Das Ausstellungsprogramm Portes insulaires, umfasst drei Ausstellungen: Delta von Camilla de Maffei, Delta Bleu von Mathias Benguigui und Le sens de l’orientation von Elizabeth Guyon und Joana Luz

