Loto de Vouillé 18 Rue de Braunsbach Vouillé, 12 novembre 2023, Vouillé.

Vouillé,Vienne

Loto et bingo organisés par le comité des fêtes de Vouillé

Nombreux lots à gagner. Buvette et restauration sur place..

2023-11-12 fin : 2023-11-12

18 Rue de Braunsbach Salle Polyvalente

Vouillé 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Loto and bingo organized by the Vouillé festival committee

Many prizes to be won. Refreshments and snacks on site.

Loto y bingo organizados por la comisión de fiestas de Vouillé

Numerosos premios. Refrescos y comida in situ.

Lotto und Bingo organisiert vom Festkomitee von Vouillé

Zahlreiche Lose zu gewinnen. Getränke und Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-09-06 par Office de Tourisme du Haut-Poitou