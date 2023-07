Exposition Cyclisme et Train au musée HistoRail 18 Rue de Beaufort Saint-Léonard-de-Noblat, 3 juillet 2023, Saint-Léonard-de-Noblat.

Saint-Léonard-de-Noblat,Haute-Vienne

Le musée HistoRail® vous propose de découvrir la Grande Boucle et la petite reine dans l’univers ferroviaire, tantôt obstacle de l’épreuve, lors de la traversée de passages à niveaux, tantôt partenaire, pour assurer les transferts de coureurs et supporters. Anecdotes originales, images du rail depuis les caméras de France TV Sport, parcours singulier d’un cheminot devenu coureur professionnel et coéquipier de Raymond Poulidor, et bien sûr épopées cyclistes et ferroviaires sur les pentes du puy de Dôme ponctuent la présentation.

Lors du week-end de passage du Tour de France, une visite expresse libre sera proposée au tarif unique de 2€ par personne, avec fonctionnement des réseaux de trains miniatures et accès à l’exposition temporaire Cyclisme et Train. Animation également le jour du départ de l’étape dans les vitrines de la rue de la Révolution..

2023-07-03 fin : 2023-09-01 18:00:00. .

18 Rue de Beaufort

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The HistoRail® museum invites you to discover the Grande Boucle and the Little Queen through the eyes of the railways, at times a hindrance to the event as they cross level crossings, and at other times a partner in the transfer of riders and supporters. Original anecdotes, images of the railways from the cameras of France TV Sport, the singular career of a railway worker turned professional racer and teammate of Raymond Poulidor, and of course cycling and rail epics on the slopes of the Puy de Dôme punctuate the presentation.

During the weekend of the Tour de France, a self-guided express visit will be offered at a single rate of 2? per person, with operation of the model train networks and access to the temporary Cycling and Trains exhibition. On the day of the start of the stage, there will also be activities in the shop windows on rue de la Révolution.

El museo HistoRail® le invita a descubrir la Grande Boucle y La Petite Reine a través del mundo del ferrocarril, a veces un obstáculo para el evento, al cruzar pasos a nivel, y otras veces un socio, proporcionando traslados a corredores y aficionados. Anécdotas originales, imágenes del ferrocarril captadas por las cámaras de France TV Sport, la singular trayectoria de un ferroviario convertido en corredor profesional y compañero de equipo de Raymond Poulidor y, por supuesto, epopeyas ciclistas y ferroviarias en las laderas del Puy de Dôme salpican la presentación.

Durante el fin de semana de paso del Tour de Francia, se ofrecerá una visita exprés gratuita a una tarifa única de 2 euros por persona, con funcionamiento de las redes de trenes en miniatura y acceso a la exposición temporal Ciclismo y Trenes. También habrá actividades el día de la salida de la etapa en los escaparates de la rue de la Révolution.

Das HistoRail®-Museum bietet Ihnen die Möglichkeit, die « Grande Boucle » und die « petite reine » aus der Sicht der Eisenbahn zu entdecken, die manchmal ein Hindernis bei der Überquerung von Bahnübergängen darstellt, manchmal aber auch als Partner fungiert, um den Transfer von Fahrern und Fans zu gewährleisten. Originelle Anekdoten, Bilder der Eisenbahn aus den Kameras von France TV Sport, der einzigartige Werdegang eines Eisenbahners zum Profi-Rennfahrer und Teamkollegen von Raymond Poulidor und natürlich die Epen des Radsports und der Eisenbahn auf den Hängen des Puy de Dôme unterstreichen die Präsentation.

Am Wochenende der Tour de France wird ein kostenloser Express-Besuch zum Einheitspreis von 2 ? pro Person angeboten, der den Betrieb der Modelleisenbahnanlagen und den Zugang zur Sonderausstellung Cyclisme et Train umfasst. Auch am Tag des Etappenstarts findet in den Schaufenstern der Rue de la Révolution eine Animation statt.

Mise à jour le 2023-06-23 par OT de Noblat