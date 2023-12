Une Maison de Poupée 18 Rue Danton Dijon, 15 mars 2024, Dijon.

Dijon Côte-d’Or

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 18:30:00

fin : 2024-03-15 20:00:00

Fragile comme l’oiseau

« Helmer : Tu es d’abord et avant tout épouse et mère.

Nora : Cela je ne le crois plus. Je crois que je suis d’abord et avant tout un être humain, au même titre que toi… »

Une maison de poupée, célèbre pièce d’Henrik Ibsen, se passe en Norvège, en 1879, peu de temps avant Noël. Dans le huis-clos de sa maison, Nora Helmer, femme au foyer de classe moyenne et mère de trois enfants, se confronte aux conséquences d’un emprunt illégal contracté pour sauver la vie de son mari Thorvald. Malgré son effort pour garder le secret, Thorvald découvre la vérité et leur relation d’apparence parfaite se brise en mille morceaux.

La compagnie franco-norvégienne Plexus Polaire, qui nous a récemment transportés avec un Moby Dick qui a fait le tour du monde, continuera de semer le trouble entre acteurs et marionnettes, illusion et réalité, tandis

que nous aurons le plaisir de retrouver Yngvild Aspeli, sur scène, actrice et marionnettiste. Point de rencontre avec des femmes d’âges et histoires diverses, Une maison de poupée devrait aussi mettre en avant une chorale

féminine et associer un choeur dijonnais à cette série de représentations.

18 Rue Danton Théâtre Dijon Bourgogne

Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté



