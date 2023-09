Affaires d’Art 18 rue Coutellerie Marseille 2e Arrondissement, 20 septembre 2023, Marseille 2e Arrondissement.

Marseille 2e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Venez profitez de cette exposition de rentrée offrant une expérience enrichissante et stimulante. Rendez-vous à la galerie Au Service de l’Art..

2023-09-20 11:00:00 fin : 2023-10-07 18:00:00. .

18 rue Coutellerie Galerie « Au service de l’art »

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



This back-to-school exhibition offers a stimulating and enriching experience. See you at Au Service de l?Art.

Venga a disfrutar de esta exposición de vuelta al cole, que ofrece una experiencia enriquecedora y estimulante. Nos vemos en la galería Au Service de l’Art.

Genießen Sie diese Ausstellung zum Schuljahresbeginn, die eine bereichernde und anregende Erfahrung bietet. Besuchen Sie die Galerie Au Service de l’Art.

Mise à jour le 2023-09-27 par Ville de Marseille