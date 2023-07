Visite guidée de l’hôtel de Courbouzon Villefrancon 18 rue Chifflet Besançon, 3 juillet 2023, Besançon.

Besançon,Doubs

L’hôtel passe à la famille Frère de Villefrancon dans la deuxième moitié du 18e siècle..

17:00:00 fin : . EUR.

18 rue Chifflet

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



The hotel passed to the Frère de Villefrancon family in the second half of the 18th century.

El hotel pasó a manos de la familia Frère de Villefrancon en la segunda mitad del siglo XVIII.

Das Hotel geht in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts an die Familie Frère de Villefrancon über.

