Samedi 14 octobre : L’heure est à a fête ! 18 Rue Chaussade Le Puy-en-Velay, 14 octobre 2023, Le Puy-en-Velay.

Le Puy-en-Velay,Haute-Loire

Ce samedi 14 octobre à 17h : L’heure est à la fête !



Venez assister aux lectures à voix haute destinées aux enfants de 2 à 4 ans contées par Florence Pays !



Un seul accompagnateur adulte par enfant s’il vous plaît.



A bientôt à Chat Perché !.

2023-10-14 17:00:00 fin : 2023-10-14 17:45:00. .

18 Rue Chaussade Librairie Le Chat Perché

Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



This Saturday, October 14 at 5pm: It’s party time!



Come and enjoy Florence Pays’ read-alouds for children aged 2 to 4!



Only one accompanying adult per child, please.



See you soon at Chat Perché!

Este sábado 14 de octubre a las 17.00 horas: ¡Es la hora de la fiesta!



Florence Pays leerá en voz alta para niños de 2 a 4 años



Sólo un acompañante por niño, por favor.



¡Nos vemos pronto en Chat Perché!

Diesen Samstag, den 14. Oktober um 17 Uhr: Zeit zum Feiern!



Kommen Sie zu den Vorlesestunden für Kinder von 2 bis 4 Jahren, die von Florence Pays erzählt werden!



Bitte nur eine erwachsene Begleitperson pro Kind.



Bis bald in Chat Perché!

Mise à jour le 2023-10-11 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay