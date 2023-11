Exposition: Adrien Basse-Cathalinat 18 Rue Carnot Pau, 2 décembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Pour ces fêtes de Noël 2023 le PASSAGE CARNOT de Pau se met à la photographie! Après la parution aux éditions Cairn de son livre BÉARN, le photographe Adrien Basse-Cathalinat investit l’étage du Passage du 02 au 30 décembre 2023 pour y proposer à l’impression près de 200 images originales glanées lors de ses reportages à travers le territoire

Pyrénéen..

2023-12-02 fin : 2023-12-30 19:00:00. .

18 Rue Carnot Passage Carnot

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



For Christmas 2023, Pau?s PASSAGE CARNOT is going photographic! Following the publication of his book BÉARN by Cairn Editions, photographer Adrien Basse-Cathalinat is taking over the Passage floor from December 02 to 30, 2023, to print nearly 200 original images gleaned from his reports across the Pyrenees

The Pyrenees.

Para la Navidad de 2023, el PASSAGE CARNOT de Pau se vuelve fotográfico Tras la publicación por Cairn de su libro BÉARN, el fotógrafo Adrien Basse-Cathalinat ocupará la planta superior del Passage del 02 al 30 de diciembre de 2023 para imprimir cerca de 200 imágenes originales extraídas de sus reportajes a través de los Pirineos

Los Pirineos.

Für die Weihnachtsfeiertage 2023 stellt sich die PASSAGE CARNOT in Pau der Fotografie Nach der Veröffentlichung seines Buches BÉARN im Verlag Cairn wird der Fotograf Adrien Basse-Cathalinat vom 2. bis 30. Dezember 2023 die Etage der Passage besetzen und dort fast 200 Originalbilder drucken lassen, die er bei seinen Reportagen in der ganzen Region gesammelt hat

Pyrenäen.

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Pau