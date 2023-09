CAFÉ-PATRIMOINE : LE QUARTIER NOTRE-DAME 18 Rue Bar-la-Ville Bar-le-Duc, 20 janvier 2024, Bar-le-Duc.

Bar-le-Duc,Meuse

L’idée du café-patrimoine est de créer une rencontre, un échange convivial et ainsi de s’enrichir l’un l’autre en évoquant la grande comme la petite histoire. Venez vous réchauffer autour d’un café (ou autres !) en relatant les souvenirs, dans un débat animé par une guide-conférencière. Cette année, c’est le quartier Notre-Dame et ses mutations au cours des dernières années qui sont à l’honneur.

Rendez-vous au restaurant Côté Cépages, 18 rue Bar-la-Ville.

La rencontre est gratuite, vous n’avez que les consommations à charge.. Tout public

Samedi 2024-01-20 16:00:00 fin : 2024-01-20 . 0 EUR.

18 Rue Bar-la-Ville Restaurant Côté Cépages

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est



The idea of the heritage café is to create a friendly meeting and exchange of ideas, so that we can enrich each other?s lives by reminiscing about history, big and small. Come and warm up over a cup of coffee (or any other!) as you recount your memories, in a discussion moderated by a guide-lecturer. This year, the spotlight is on the Notre-Dame district and the changes it has undergone in recent years.

Meet at the Côté Cépages restaurant, 18 rue Bar-la-Ville.

The event is free of charge, and all you have to pay for is your drinks.

La idea del café del patrimonio es crear un lugar de encuentro, un amistoso intercambio de ideas, para que podamos aprender unos de otros mientras hablamos de historia, grande y pequeña. Venga a calentarse con una taza de café (¡o lo que le apetezca!) mientras cuenta sus recuerdos, en un debate dirigido por un guía-conferenciante. Este año, el centro de atención será el barrio de Notre-Dame y los cambios que ha experimentado en los últimos años.

Encuentro en el restaurante Côté Cépages, 18 rue Bar-la-Ville.

El acto es gratuito y sólo hay que pagar la consumición.

Die Idee des Café Patrimoine ist es, ein Treffen und einen geselligen Austausch zu schaffen, bei dem man sich gegenseitig bereichern kann, indem man die große und die kleine Geschichte erzählt. Wärmen Sie sich bei einem Kaffee (oder anderen Getränken!) auf, während Sie in einer von einer Fremdenführerin geleiteten Diskussion von Ihren Erinnerungen berichten. Dieses Jahr geht es um das Viertel Notre-Dame und seine Veränderungen in den letzten Jahren.

Treffpunkt ist das Restaurant Côté Cépages, 18 rue Bar-la-Ville.

Die Veranstaltung ist kostenlos, Sie müssen nur für die Getränke aufkommen.

Mise à jour le 2023-09-15 par OT SUD MEUSE