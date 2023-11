Marché de la coquille Saint Jacques 18 Rue Baillergeau Saint-Jacques-de-Thouars, 9 décembre 2023, Saint-Jacques-de-Thouars.

Saint-Jacques-de-Thouars,Deux-Sèvres

Déambulez sur ce marché de producteurs locaux dans lequel les circuits-courts sont mis à l’honneur. Venez déguster et acheter des coquilles St Jacques, un producteur de la baie de St Brieux sera également présent. Des animations sont également au programme dont des atelier culinaire..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 15:00:00. .

18 Rue Baillergeau Dans la salle des fêtes

Saint-Jacques-de-Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Take a stroll through this market of local producers, where short circuits are given pride of place. Come and taste and buy scallops from a producer from the Bay of St Brieux. Other activities include culinary workshops.

Pasee por este mercado de productores locales, donde los circuitos cortos ocupan un lugar destacado. Venga a degustar y comprar vieiras; también estará presente un productor de la bahía de St Brieux. El programa también incluye numerosas actividades, entre ellas talleres culinarios.

Schlendern Sie über diesen Markt mit lokalen Erzeugern, bei dem die kurzen Wege im Vordergrund stehen. Probieren und kaufen Sie Jakobsmuscheln, ein Produzent aus der Bucht von St Brieux ist ebenfalls anwesend. Auf dem Programm stehen auch kulinarische Workshops.

Mise à jour le 2023-11-10 par Maison du Thouarsais