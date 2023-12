« L’AVENTURE DE BARI À LA FERME » À LA CITÉ DU LAIT 18 Rue Adolphe Beck Laval Catégories d’Évènement: Laval

fin : 2023-12-29 11:30:00 L’aventure de Bari à la ferme à la Cité du Lait.

Pendant les vacances scolaires (zone B), La Cité du Lait propose un atelier L’Aventure de Bari à la ferme les vendredis matin. Assis face à un livre géant, les enfants assisteront à l’aventure de Bari l’éléphant qui quitte son cirque et découvre l’univers de la ferme. Après un goûter de produits laitiers, ils pourront se plonger dans les différents univers abordés lors du conte à travers une succession de petits jeux (puzzles, dominos…). Horaires : de 10h à 11h30

Public : 3 à 5 ans

Tarif enfant & adulte : 4€ RÉSERVATION OBLIGATOIRE EUR.

