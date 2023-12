ATELIER FAMILLE MAÎTRE BEURRIER À LA CITÉ DU LAIT 18 Rue Adolphe Beck Laval Catégories d’Évènement: Laval

Mayenne ATELIER FAMILLE MAÎTRE BEURRIER À LA CITÉ DU LAIT 18 Rue Adolphe Beck Laval, 4 janvier 2024, Laval. Laval Mayenne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-04 10:00:00

fin : 2024-01-04 12:00:00 Atelier Famille Maître Beurrier.

Atelier Famille Maître Beurrier

TOUS LES JEUDIS PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES SUR RÉSERVATION D’où vient le lait ? Comment le transformer en beurre ? Après avoir découvert tous les secrets de la transformation laitière, chaque famille passe à l’action en fabriquant sa propre motte de beurre. INFOS PRATIQUES

Public – En famille (enfants de 6 à 12 ans accompagnés)

Horaires : 10h à 12h

Durée : 1h30

Tarif : 5€ par personne RESERVATION OBLIGATOIRE EUR.

18 Rue Adolphe Beck Cité du Lait

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-12-21 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Laval, Mayenne Autres Code postal 53000 Lieu 18 Rue Adolphe Beck Adresse 18 Rue Adolphe Beck Cité du Lait Ville Laval Departement Mayenne Lieu Ville 18 Rue Adolphe Beck Laval Latitude 48.05939 Longitude -0.75871 latitude longitude 48.05939;-0.75871

18 Rue Adolphe Beck Laval Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laval/