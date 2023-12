JEU-AVENTURE : EN QUÊTE DE L’ÉLIXIR LACTÉ À LA CITÉ DU LAIT 18 Rue Adolphe Beck Laval Catégories d’Évènement: Laval

Début : 2024-01-03 14:00:00

Une aventure à vivre en famille !

Une aventure à vivre en famille ! Équipés d’une sacoche de jeux, venez jouer et réaliser des épreuves pour aider le peuple de la rivière la Mayenne, les Méhennes, à retrouver l’Élixir Lacté qui se cache dans le musée ! RÉSERVATION OBLIGATOIRE • Horaires : Plusieurs créneaux entre 14h et 18h

• Durée : environ 1h30

• Public : de 4 à 12 ans

• Tarifs : Location du support de jeux par équipe 5€ + Ticket visite libre par personne : adulte 7€ / 12-17 ans 5 € / 5-11 ans 3€

• Réservation : contacter l’équipe de médiation par tel au 02 43 59 51 90 ou mail : musee.lacitedulait@fr.lactalis.com EUR.

18 Rue Adolphe Beck

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

