Début : 2024-01-02 10:00:00

fin : 2024-01-02 11:30:00 D'où vient le lait ? Comment le transformer en fromage ?.

Pendant les vacances scolaires, La Cité du Lait propose un atelier Apprenti Fromager les mardis matin. D’où vient le lait ? Comment le transformer en fromage ? Autant de questions qu’un petit apprenti doit se poser. Après avoir découvert tous les secrets de la transformation laitière, les enfants passent à l’action en fabriquant leur propre fromage. Horaires : 10h à 12h

Public : 5-12 ans

Tarif enfant & adulte : 5€ RÉSERVATION OBLIGATOIRE EUR.

Laval 53000

