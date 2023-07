« L’AVENTURE DE BARI À LA FERME » À LA CITÉ DU LAIT 18 Rue Adolphe Beck Laval Catégories d’Évènement: Laval

Mayenne « L’AVENTURE DE BARI À LA FERME » À LA CITÉ DU LAIT 18 Rue Adolphe Beck Laval, 14 juillet 2023, Laval. Laval,Mayenne L’aventure de Bari à la ferme à la Cité du Lait.

2023-07-14 fin : 2023-07-14 11:30:00. EUR.

18 Rue Adolphe Beck

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire



Bari’s farm adventure at Cité du Lait La aventura de Bari en la granja de la Cité du Lait Bari’s Abenteuer auf dem Bauernhof in der Cité du Lait Mise à jour le 2023-06-13 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Laval, Mayenne Autres Lieu 18 Rue Adolphe Beck Adresse 18 Rue Adolphe Beck Ville Laval Departement Mayenne Lieu Ville 18 Rue Adolphe Beck Laval

18 Rue Adolphe Beck Laval Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laval/