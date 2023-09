Ateliers numériques à Vallenay 18 Route des Forges Vallenay, 5 octobre 2023, Vallenay.

Vallenay,Cher

Echangez avec votre animateur numérique sur vos besoins en terme d’accompagnement sur les outils informatiques grâce à ces 4 sessions proposées à Vallenay..

Jeudi 2023-10-05 14:00:00 fin : 2023-10-05 . EUR.

18 Route des Forges

Vallenay 18190 Cher Centre-Val de Loire



Talk to your digital facilitator about your needs in terms of IT support at these 4 sessions in Vallenay.

Hable con su facilitador digital sobre sus necesidades de apoyo informático en estas 4 sesiones en Vallenay.

Tauschen Sie sich in diesen vier in Vallenay angebotenen Sitzungen mit Ihrem digitalen Animator über Ihre Bedürfnisse im Hinblick auf die Begleitung bei der Nutzung von Computerwerkzeugen aus.

