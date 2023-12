Soirée du Nouvel An 18 Route de Josbaig Geüs-d’Oloron, 31 décembre 2023, Geüs-d'Oloron.

Geüs-d’Oloron Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 19:30:00

fin : 2023-12-31 23:59:00

Pour leur dernier évènement de l’année, l’Hotel-Restaurant « Chez Germaine » vous invite à sa soirée du Nouvel An !

Célébrons ensemble la St Sylvestre ! Une soirée festive et gourmande vous attend.

Réveillon dansant dans notre salle de réception « Saldu » jusqu’à 4h du matin.

Menu en 5 services, apéritif et vins compris.

Uniquement sur réservation..

EUR.

18 Route de Josbaig Chez Germaine

Geüs-d’Oloron 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-07 par Office de Tourisme du Haut-Béarn