Loire-Atlantique Ouverture de « La Guinguette du Marais » + Concert de Charley Duds 18 route de Bérigo Batz sur mer, 17 juin 2023, Batz sur mer. Ouverture de « La Guinguette du Marais » + Concert de Charley Duds Samedi 17 juin, 11h00 18 route de Bérigo OUVERTURE de « La Guingette du Marais »

​Samedi 17 juin, à 11h

CONCERT de Charley Duds, le soir* 18 route de Bérigo Les Tendances du marais 44740 Batz sur mer Batz sur mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ot-batzsurmer.fr/ouverture-de-la-guinguette-du-marais-concert-de-charley-duds-ouverture.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

