RENCONTRE-DÉDICACE AVEC L’AUTEUR SORJ CHALANDON 18 Quai Charles de Gaulle Château-Gontier-sur-Mayenne, 7 décembre 2023, Château-Gontier-sur-Mayenne.

Château-Gontier-sur-Mayenne,Mayenne

La Médiathèque du Pays de Château-Gontier, en partenariat avec M’Lire ANJOU et Lecture En Tête, organise une rencontre avec Sorj Chalandon le jeudi 7 décembre à 20h30 !.

18 Quai Charles de Gaulle Salle du rex

Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire



The Médiathèque du Pays de Château-Gontier, in partnership with M?Lire ANJOU and Lecture En Tête, is organizing a meeting with Sorj Chalandon on Thursday, December 7 at 8:30pm!

La Mediateca del País de Château-Gontier, en colaboración con M’Lire ANJOU y Lecture En Tête, organiza un encuentro con Sorj Chalandon el jueves 7 de diciembre a las 20.30 horas

Die Mediathek des Pays de Château-Gontier organisiert in Zusammenarbeit mit M?Lire ANJOU und Lecture En Tête am Donnerstag, den 7. Dezember um 20.30 Uhr ein Treffen mit Sorj Chalandon!

