Contes & musique en breton : Kontadennoù – Festival Taol Kurun 2024 18 Place Saint-Michel Quimperlé, samedi 3 février 2024.

Quimperlé Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 11:00:00

fin : 2024-02-03 12:00:00

Depuis trois ans maintenant Fanny Chauffin et François Gaël Rios content des « marvailhoù » aux grands et aux petits. Des histoires collectées en Bretagne ou dans les pays celtiques, et de la musique qui voyage dans plus d’un pays.

Tous publics dès 5 ans.

En partenariat avec Ti ar vro Bro Kemperle et dans le cadre du Festival Taol Kurun 2024

18 Place Saint-Michel Médiathèque

Quimperlé 29300 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2024-01-04 par OT QUIMPERLE LES RIAS