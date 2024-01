Conférence chantée : Treuzkas ar vuhez / transmettre la vie d’un pays‍ – Festival Taol Kurun 2024 18 Place Saint-Michel Quimperlé, mardi 30 janvier 2024.

Début : 2024-01-30 18:00:00

fin : 2024-01-30

Commencées dans les années 1970, les collectes de Guy Pensec, Anne-Marie Colomer, Roland Peron… montrent de façon évidente la présence de chanteurs et surtout de chanteuses dans ce pays. Mais il ne suffit pas d’enregistrer, de classer, de traduire… Il faut transmettre, donner du plaisir aux gens et continuer de parler, et de créer, chanter, conter… en breton.

Conférence en breton avec système de traduction simultanée en français.

En partenariat avec Ti ar vro Bro Kemperle et dans le cadre du Festival Taol Kurun 2024

18 Place Saint-Michel Médiathèque

Quimperlé 29300 Finistère Bretagne



