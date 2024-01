Nuit de la lecture : La Naissance du monde et autres mythes de l’Inde 18 Place Saint-Michel Quimperlé, vendredi 19 janvier 2024.

Quimperlé Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 18:30:00

fin : 2024-01-19

Nathalie Le Boucher raconte, danse et nous entraine dans l’univers truculent de la mythologie indienne, dans le cadre des Nuits de la lecture.

“Brahma ! Wake up ! It is time for creation !” Réveillé par le tout puissant dieu Vishnu, le dieu Brahma le créateur se met enfin à l’œuvre… De la création du monde aux frasques et déboires des dieux et des démons, découvrez l’univers truculent de la mythologie Indienne.

Spectacle gratuit dans le cadre des Nuits de la lecture, pour un public à partir de 13 ans.

Gratuit dans la limite des places disponibles – Public ado/adulte à partir de 13 ans.

18 Place Saint-Michel Médiathèque

Quimperlé 29300 Finistère Bretagne



