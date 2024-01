Exposition collective – Les âges de la vie 18 Place Saint-Michel + 6 Rue Dom Morice Quimperlé, samedi 9 mars 2024.

Quimperlé Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 18:30:00

fin : 2024-04-27

Comment nous construisons-nous en tant que femme cisgenre au fil des âges ?

L’enfance, avec ce que l’on a le droit de faire ou pas.

L’adolescence et ses bouleversements.

Puis vient l’âge adulte, avec la vie qui défile jusqu’à la vieillesse, « Le bel âge après tout ».

Trois illustratrices, Marguerite Boutrolle, Sarah Belin et Pauline Robinson dessinent « Les âges de la vie » dans une exposition collective à l’Artère et à la médiathèque.

.

18 Place Saint-Michel + 6 Rue Dom Morice Médiathèque + L’Artère

Quimperlé 29300 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2024-01-04 par OT QUIMPERLE LES RIAS