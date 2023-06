La Salle à Manger fête l’agriculture et l’alimentation locale 18 place Robert Darniche Monségur, 16 juin 2023, Monségur.

Monségur,Gironde

Dans le cadre de la Fête de l’Agriculture et de l’Alimentation, venez découvrir des produits locaux et de saison à La Salle à Manger..

2023-06-16 à ; fin : 2023-06-16 . .

18 place Robert Darniche

Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine



As part of the Fête de l’Agriculture et de l’Alimentation, come and discover local and seasonal produce at La Salle à Manger.

En el marco de la Fiesta de la Agricultura y la Alimentación, venga a descubrir los productos locales y de temporada en La Salle à Manger.

Im Rahmen des Festes der Landwirtschaft und Ernährung können Sie im La Salle à Manger lokale und saisonale Produkte entdecken.

Mise à jour le 2023-06-08 par OT de l’Entre-deux-Mers