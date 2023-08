Bastides des Arts – Exposition itinérante Bastides des Classes 18 Place Gaston Phoebus Bruges-Capbis-Mifaget, 11 novembre 2023, Bruges-Capbis-Mifaget.

Bruges-Capbis-Mifaget,Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre de sa saison culturelle automnale et de l’évènement Bastides des Arts, rencontres des arts visuels du Pays de Nay, qu’elle coordonne du 4 au 11 novembre 2023, la Communauté de communes du Pays de Nay vous propose de découvrir l’exposition itinérante Bastides des Classes, des œuvres réalisées par les élèves des écoles de Bruges, Lestelle-Bétharram et Montaut, fruits d’ateliers en classe avec 3 artistes proposés par l’association Nayart. Vernissage de l’exposition à 12h sous les arcades de la Mairie..

2023-11-11 fin : 2023-11-11 . EUR.

18 Place Gaston Phoebus Mairie de Bruges

Bruges-Capbis-Mifaget 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As part of its autumn cultural season and the Bastides des Arts event, visual arts encounters in the Pays de Nay, which it is coordinating from November 4 to 11, 2023, the Communauté de communes du Pays de Nay invites you to discover the Bastides des Classes traveling exhibition, featuring works created by pupils from Bruges, Lestelle-Bétharram and Montaut schools, the fruit of in-class workshops with 3 artists proposed by the Nayart association. Exhibition opening at 12 noon under the arcades of the Town Hall.

En el marco de su temporada cultural de otoño y del evento Bastides des Arts, encuentros de artes visuales en el Pays de Nay, que coordina del 4 al 11 de noviembre de 2023, la Communauté de communes du Pays de Nay le invita a descubrir la exposición itinerante Bastides des Classes, con obras de alumnos de las escuelas de Brujas, Lestelle-Bétharram y Montaut, fruto de talleres en clase con 3 artistas organizados por la asociación Nayart. Inauguración de la exposición a las 12 h bajo los soportales del Ayuntamiento.

Im Rahmen der herbstlichen Kultursaison und der Veranstaltung Bastides des Arts, Treffen der visuellen Künste im Pays de Nay, die sie vom 4. bis 11. November 2023 koordiniert, lädt die Communauté de communes du Pays de Nay Sie ein, die Wanderausstellung Bastides des Classes zu entdecken. Es handelt sich um Werke von Schülern der Schulen von Bruges, Lestelle-Bétharram und Montaut, die das Ergebnis von Workshops in der Klasse mit drei Künstlern sind, die von der Association Nayart angeboten wurden. Vernissage der Ausstellung um 12 Uhr unter den Arkaden des Rathauses.

Mise à jour le 2023-08-28 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay