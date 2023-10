Marche Octobre Rose 18 Place Gaston Phoebus Bruges-Capbis-Mifaget, 14 octobre 2023, Bruges-Capbis-Mifaget.

Bruges-Capbis-Mifaget,Pyrénées-Atlantiques

Dans le cadre d’octobre rose, la commune s’engage en faveur de la campagne nationale pour le dépistage du cancer du sein.

Une marche est organisée autour et dans le village de Bruges, à partir de la mairie.

Ouvert à tous. Les dons seront recueillis par l’association..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . .

18 Place Gaston Phoebus Mairie

Bruges-Capbis-Mifaget 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



As part of the October rose campaign, the commune is supporting the national breast cancer screening campaign.

A walk is organized around and in the village of Bruges, starting from the town hall.

Open to all. Donations will be collected by the association.

En el marco de la campaña « Octubre rosa », Brujas apoya la campaña nacional de detección del cáncer de mama.

Se organiza una marcha por los alrededores y el pueblo de Brujas, con salida desde el ayuntamiento.

Abierta a todos. La asociación recogerá donativos.

Im Rahmen des Rosa Oktobers engagiert sich die Gemeinde für die nationale Kampagne zur Früherkennung von Brustkrebs.

Es wird eine Wanderung um und durch das Dorf Bruges organisiert, die am Rathaus beginnt.

Er ist für alle offen. Spenden werden von der Organisation gesammelt.

Mise à jour le 2023-10-10 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay