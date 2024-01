Musée pour tous 18 place François Sicard Tours, dimanche 4 février 2024.

Tours Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2024-02-04 09:00:00

fin : 2024-02-04 18:00:00

La Ville de Tours et le musée des Beaux-Arts de Tours ont la volonté d’ouvrir la culture au plus grand nombre en proposant la gratuité au musée des Beaux-Arts le premier dimanche de chaque mois.

A cette occasion, le visiteur pourra découvrir l’un des plus riches musées de France grâce aux collections permanentes de peintures, sculptures, mobilier et objets d’art de l’Antiquité à nos jours et croiser les œuvres de Mantegna, Rubens, Rembrandt, Boucher, Delacroix, Degas, Monet, Rodin, Soulages, Hartung…

18 place François Sicard

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



