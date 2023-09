Choucroute Royale Midi & Soir à l’hôtel de France à St Geniez d’Olt 18 Place du Général de Gaulle Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac, 20 octobre 2023, Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac.

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac,Aveyron

L’Hôtel de France vous propose une « Choucroute Royale », du 20 au 31 octobre sur place ou à emporter..

2023-10-20 fin : 2023-10-31 . .

18 Place du Général de Gaulle

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie



The Hôtel de France offers a « Choucroute Royale », from October 20 to 31, to eat in or take away.

El Hôtel de France servirá « Choucroute Royale » del 20 al 31 de octubre, para comer en casa o para llevar.

Das Hôtel de France bietet Ihnen vom 20. bis 31. Oktober ein « Choucroute Royale » (Königliches Sauerkraut) vor Ort oder zum Mitnehmen an.

