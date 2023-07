JEP – VISITE COMMENTÉE DE LA CAPITALE PRINCIÈRE, UNE PETITE CITÉ DE CARACTÈRE 18 Place Dom Calmet Senones, 12 juillet 2023, Senones.

Senones,Vosges

Découvrez l’histoire de l’ancienne capitale de la principauté de Salm-Salm, un État indépendant.

À travers les princes de Salm, la région est associée à l’histoire de la Lorraine, de la France, et du Saint-Empire romain germanique.

En faisant de Senones la capitale de leur principauté indépendante enclavée en France, ces despotes très éclairés ont construits des châteaux mais aussi fait de ce territoire un laboratoire socio-économique très innovant mais méconnu.

Les trésors historiques et architecturaux de Senones se révéleront à vous lors de cette visite.. Tout public

Dimanche 14:30:00 fin : . 0 EUR.

18 Place Dom Calmet Office de Tourisme

Senones 88210 Vosges Grand Est



Discover the history of the former capital of the principality of Salm-Salm, an independent state.

Through the princes of Salm, the region is associated with the history of Lorraine, France, and the Holy Roman Empire.

By making Senones the capital of their independent principality enclosed in France, these very enlightened despots built castles but also made this territory a very innovative but little known socio-economic laboratory.

The historical and architectural treasures of Senones will be revealed to you during this visit.

Descubra la historia de la antigua capital del principado independiente de Salm-Salm.

A través de los Príncipes de Salm, la región está asociada a la historia de Lorena, Francia y el Sacro Imperio Romano Germánico.

Al hacer de Senones la capital de su principado independiente encerrado en Francia, estos déspotas muy ilustrados construyeron castillos pero también hicieron de este territorio un laboratorio socioeconómico muy innovador pero poco conocido.

Los tesoros históricos y arquitectónicos de Senones le serán revelados durante esta visita.

Erfahren Sie mehr über die Geschichte der ehemaligen Hauptstadt des Fürstentums Salm-Salm, eines unabhängigen Staates.

Durch die Fürsten von Salm ist die Region mit der Geschichte Lothringens, Frankreichs und des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation verbunden.

Diese aufgeklärten Despoten machten Senones zur Hauptstadt ihres unabhängigen, von Frankreich umschlossenen Fürstentums und bauten nicht nur Schlösser, sondern machten die Region auch zu einem sehr innovativen, aber unbekannten sozioökonomischen Labor.

Die historischen und architektonischen Schätze von Senones werden sich Ihnen bei diesem Rundgang offenbaren.

Mise à jour le 2023-06-29 par OT SAINT DIE DES VOSGES