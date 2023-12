Menu du jour de l’an à l’Atypik 18 Place des Marronniers Vianne, 1 janvier 2024, Vianne.

Vianne Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01 12:00:00

fin : 2024-01-01

Le restaurant l’Atypik vous propose son menu du jour de l’an à midi :

– mise en bouche : tartare de saumon fumé sur son croustillant de feuille de brick

– entrées : éclair aux langoustines, chantilly de wasabi OU velouté de potimarron au foie gras poêlé, marrons torréfiés

– plats : noix de Saint-Jacques au Champagne, risotto à l’encre de seiche OU filet de boeuf en croûte de champignons sauce Madère, pomme de terre gratinée au Comté

– madeleine au chèvre frais

– pavlova mangue et passion OU royal au chocolat

– café et son Amaretti.

Le restaurant l’Atypik vous propose son menu du jour de l’an à midi :

– mise en bouche : tartare de saumon fumé sur son croustillant de feuille de brick

– entrées : éclair aux langoustines, chantilly de wasabi OU velouté de potimarron au foie gras poêlé, marrons torréfiés

– plats : noix de Saint-Jacques au Champagne, risotto à l’encre de seiche OU filet de boeuf en croûte de champignons sauce Madère, pomme de terre gratinée au Comté

– madeleine au chèvre frais

– pavlova mangue et passion OU royal au chocolat

– café et son Amaretti

Le restaurant l’Atypik vous propose son menu du jour de l’an à midi :

– mise en bouche : tartare de saumon fumé sur son croustillant de feuille de brick

– entrées : éclair aux langoustines, chantilly de wasabi OU velouté de potimarron au foie gras poêlé, marrons torréfiés

– plats : noix de Saint-Jacques au Champagne, risotto à l’encre de seiche OU filet de boeuf en croûte de champignons sauce Madère, pomme de terre gratinée au Comté

– madeleine au chèvre frais

– pavlova mangue et passion OU royal au chocolat

– café et son Amaretti

EUR.

18 Place des Marronniers Restaurant l’Atypik

Vianne 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-13 par OT de l’Albret