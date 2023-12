Menu de Noël de l’Atypik 18 Place des Marronniers Vianne, 25 décembre 2023, Vianne.

Vianne Lot-et-Garonne

Début : 2023-12-25 12:00:00

fin : 2023-12-25

Le restaurant l’Atypik à Vianne vous propose son menu de Noël :

– mise en bouche : nems de saumon fumé et avocat, aux graines germées

– entrées : trilogie d’huîtres gratinées OU terrine de foie gras au Sauternes, confit d’oignons au miel de Xaintrailles

– plats : médaillon de lotte lardé sauce libre, pilaf de riz sauvage aux herbes fraîches OU chapon de la ferme du Cabier aux morilles façon blanquette, purée de potimarron

– assiette de fromages affinés

– desserts : verrine à la vanille et aux pommes caramélisées à la fleur de sel de Guérande OU bûche roulée chocolat, noisettes, coulis passion

– café et son mendiant de Noël.

18 Place des Marronniers Restaurant l’Atypik

Vianne 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



