Spectacle musical – « Le secret des coquelicots » 18 Place de l’Église, 13 mai 2023, Le Tréport.

Spectacle et rencontre-débat pour préadolescent.e.s de 8 à 12 ans..

2023-05-13 à 15:30:00 ; fin : 2023-05-13 16:30:00. .

18 Place de l’Église Médiathèque

Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie



Show and meeting-debate for preteens from 8 to 12 years old.

Actuación y debate para preadolescentes de 8 a 12 años.

Aufführung und Diskussionstreffen für Tweenager von 8 bis 12 Jahren.

